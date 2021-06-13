Роспотребнадзор нашел нарушения почти в трети кафе в Москве

Во время проверок сотрудники столичного Роспотребнадзора выявили нарушения антиковидных мер почти в трети проверенных кафе, ресторанах и летних верандах. Из 41 заведения нарушения нашли в 13.

Чаще всего на предприятиях общественного питания находили "классические" нарушения, о которых ведомство неоднократно говорило в своих информационных материалах.

Это, например, отсутствие социальной разметки и контроля за соблюдением дистанции, отсутствие контроля наличия масок и перчаток у посетителей, работа сотрудников со спущенной маской или без перчаток и так далее.

Пять объектов общественного питания в ходе проверок 12 и 13 июня были опечатаны в связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно- эпидемиологических требований.

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом в Москве ввели новые профилактические меры. Они, в том числе, касаются работы различных развлекательных заведений, парков, предприятий.

Как рассказали в ведомстве всего по итогам двух дней соблюдение противоэпидемических мероприятий проверено на 334 объектах, включая объекты торговли, общественного питания, транспорта, проведения массовых мероприятий, нарушения установлены на 71 объекте.