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13.06.2021 18:12
Рубрика: Общество

Шойгу назвал Храм ВС РФ одним из самых посещаемых

Текст: Сергей Птичкин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу присутствовал на божественной литургии в честь первой годовщины освящения Главного храма Вооруженных сил России. Богослужение совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Как сообщила пресс-службы военного ведомства, ссылаясь на слова министра, Главный храм ВС РФ в Подмосковье за год стал одним из самых посещаемых храмов России, в нем побывали более 1,5 млн человек.

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Божественная литургия прошла утром 13 июля.

"Сегодня исполняется год, как по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм, действительно, может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 млн прихожан побывали в этом храме", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что храм построен на народные средства и в строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников, военнослужащих и "всех тех, кто счел своим долгом, своей обязанностью перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, сделать свой вклад и участвовать в этом большой и важном для страны проекте".

"Мы находимся в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны, 80 лет с того дня, когда, оттолкнувшись от этого места, русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад", - напомнил министр.

Он выразил сожаление, что за прошедшие 80 лет не было построено ни одного храма в ознаменование победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Вести.ру
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"Это первый храм, он является не только главным храмом ВС РФ, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины Победы в этой великой войне", - подчеркнул глава военного ведомства.

Шойгу поблагодарил патриарха за благословение строительства храма и постоянное участие в его создании.

"Я абсолютно убежден, что впереди долгий и долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства", - отметил министр обороны.

Досье "РГ"

Решение о строительстве главного храма в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября Патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.

Главный военный храм символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Храм является одним из трех Патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея "Дорога памяти", где собрана информация обо всех участниках войны.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 метра. Высота звонницы - 75 метров. Высота малого купола составляет 14,18 метра. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти", опоясывающего храм, также 1 418 метров - по числу дней войны.

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