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13.06.2021 15:42
Рубрика: Общество

Температура чуть выше нормы и дефицит осадков ожидают москвичей в июле

Текст: Сергей Жуков

Температура воздуха во второй месяц лета в Москве, как ожидается, будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

Он также уточнил, что в июле прогнозируется дефицит осадков. Недобор синоптик оценил в 20-40 процентов. В августе же среднемесячная температура воздуха только на 0,5-1 градус перешагнет многолетние показатели.

Тем временем, подчеркнул Тишковец, в столицу пришло настоящее лето. На следующей неделе в городе ожидается от 20 до 26 градусов.

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