В Москве запустили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся

Столица запускает дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет, сообщил мэр Москвы в своем блоге на персональном сайте.

Это станет дополнением к акции "Миллион призов" для москвичей 60+. Им выдают подарочную карту или начисляют баллы для оплаты товаров и услуг.

"А теперь москвичи, которые с 14 июня по 11 июля 2021 года впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей", - пишет мэр.

Пять машин будут разыгрываться раз в неделю по цене один миллион рублей. О результатах розыгрышей будут сообщать по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала "Москва 24".