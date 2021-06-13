В парках Москве из-за COVID-19 запретили сидеть на лавочках и в беседках

С 13 июня в Москве вступили в силу санитарные ограничения для посетителей парков, сообщил ТАСС руководитель главного контрольного управления столичной мэрии Евгений Данчиков.

В числе прочего запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, нельзя также сидеть в беседках. "За последние сутки в парках выявлены неоднократные нарушения со стороны граждан", - рассказал Евгений Данчиков. Нарушители будут оштрафованы на 4 тысячи рублей каждый.

Главное для проверяющих не штрафы, а контроль за соблюдением правил, подчеркнул Евгений Данчиков. "Люди не должны подвергать себя и своих детей риску заражения", - добавил руководитель главконтроля.

Ранее "РГ" сообщала, что из-за вспышки коронавируса в Москве с 13 июня введены ограничения для посетителей парков. Как минимум до 20 июня будут закрыты аттракционы и развлекательные площадки. Фактически в парках столицы сейчас можно только гулять.