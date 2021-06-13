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13.06.2021 20:55
Рубрика: Власть

В парках Москве из-за COVID-19 запретили сидеть на лавочках и в беседках

Текст: Сергей Бабкин

С 13 июня в Москве вступили в силу санитарные ограничения для посетителей парков, сообщил ТАСС руководитель главного контрольного управления столичной мэрии Евгений Данчиков.

Фото: РИА Новости
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В числе прочего запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, нельзя также сидеть в беседках. "За последние сутки в парках выявлены неоднократные нарушения со стороны граждан", - рассказал Евгений Данчиков. Нарушители будут оштрафованы на 4 тысячи рублей каждый.

Главное для проверяющих не штрафы, а контроль за соблюдением правил, подчеркнул Евгений Данчиков. "Люди не должны подвергать себя и своих детей риску заражения", - добавил руководитель главконтроля.

Ранее "РГ" сообщала, что из-за вспышки коронавируса в Москве с 13 июня введены ограничения для посетителей парков. Как минимум до 20 июня будут закрыты аттракционы и развлекательные площадки. Фактически в парках столицы сейчас можно только гулять.

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