В Подмосковье разыграют квартиру среди привитых от COVID-19

В Московской области привитые от ковида граждане смогут принять участие в розыгрыше трехкомнатной квартиры, сообщает пресс-служба правительства региона.

Стать участником акции может любой гражданин России старше 18 лет. При этом не важно, в каком регионе он зарегистрирован. Главное условие - нужно с 15 по 25 июня получить первый компонент вакцины от коронавируса в пунктах Минздрава Московской области. Разрешено выбрать любой из трех препаратов - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".

Зарегистрироваться для участия в акции можно на региональном портале "Госуслуг" - uslugi.mosreg.ru.

Победитель будет объявлен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире телеканала 360. Он получит уведомления на номер телефона и электронную почту, указанные при регистрации. Приз - трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове.