Бизнес Приамурья научился работать в условиях новой реальности

Амурская область приняла участие в форуме "Народная дипломатия - ШОС", проходившем в китайской провинции Хубэй. Представители министерства экономического развития и внешних связей региона рассказали о приоритетных направлениях приграничного сотрудничества Приамурья с провинцией Хэйлунцзян. Делать это пришлось в формате видеообращения - пандемические ограничения отменили реальные встречи. Резко сузили они и деловые контакты. Как в условиях закрытых границ чувствует себя бизнес региона, рассказывает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов.

Борис Леонидович, значительная часть предпринимателей Приамурья строила свой бизнес на основе связей с Китаем. Сейчас им совсем "перекрыт кислород"?

Борис Белобородов: Внешнеэкономической деятельностью у нас занимается малый и средний бизнес. Точнее - занимался до пандемии, потому что по понятным причинам свободное движение товаров сейчас невозможно. Совсем недавно приоткрыли границу, сначала только для грузов, предназначенных для строительства газоперерабатывающего завода в Свободном, затем - для остальных грузов, но только на баржах, без возможности перевозки грузовыми автомобилями.

Правда, осталось еще сообщение с Китаем по железной дороге: амурские грузы идут через пограничный переход Гродеково - Суйфэньхэ в Приморском крае.

И что же Амурская область отправляет на экспорт по железной дороге?

Борис Белобородов: То, что раньше шло в Китай автомобильным транспортом. Прежде всего продукцию агропромышленного комплекса: сою и некоторое количество зерновых. Кстати, бобы поставляются по железной дороге и в западном направлении - в российские регионы и страны СНГ. Объемы относительно небольшие, но в результате повышающегося спроса и введения правительством РФ заградительных пошлин на вывоз сои происходит переориентация на внутренний рынок. Да и ценовая конъюнктура для наших аграриев в этом году благоприятная. Так что даже с пошлинами экспорт сои остается достаточно выгодным.

Выходит, по амурским соеводам закрытие границы с Китаем резко не ударило?

Борис Белобородов: Да, они практически распродали уже весь урожай, а устойчивый спрос на сою сохраняется.

В овощеводстве же ситуация другая. На прилавках не стало привычных китайских овощей, но их заместил импорт из гораздо более дальних стран. Из года в год стоит проблема - как обеспечить население местными овощами. Но как ни зайдешь в магазин, там продукция из Голландии, Сирии, других экзотических государств - помытая, упакованная, по вполне приемлемой цене. А амурская почему-то дороже и не такая "нарядная". При этом наши овощеводы все время сетуют на трудности сбыта и просят помощи.

Считаю, нужно субсидировать производство овощей. У нас субсидируются только инфраструктурные проекты - строительство хранилищ, например, - а не собственно производство. С точки зрения продовольственной безопасности, было бы правильно снабжать амурскими овощами социальную сферу - детские сады, школы, больницы.

Прекратились ли трансграничные поставки товаров народного потребления, на чем в свое время специализировались многие мелкие бизнесмены?

Борис Белобородов: Прежде розничный ширпотреб завозился в основном "серым", "челночным" способом. С каждым годом этот канал поставок сужался, потому что позиция государства становилась все жестче и жестче, но все равно данный вариант импорта существовал до закрытия границ в связи с пандемией. Сейчас движения ширпотреба между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян нет, однако дефицита китайских товаров не чувствуется. Возможно, они попадают через страны Средней Азии либо Приморье, но точной информации нет.

А как чувствует себя строительная сфера области?

Борис Белобородов: В строительстве ситуации тяжелее. Не только фирмы с китайским капиталом, зарегистрированные у нас как российские юридические лица, но и отечественные компании с российскими учредителями использовали китайскую рабочую силу. Затем из-за ослабления рубля число специалистов из КНР стало снижаться. Их замещали россияне и работники из ближнего зарубежья, из стран ЕврАзЭС.

Амурские компании пытаются наладить внутренний туризм. Это совершенно другие объемы и гораздо меньшие деньги, чем при организации зарубежных туров, но с чего-то надо начинать перестраиваться

Хочу отметить, что наши миграционные власти пошли навстречу бизнесу во всех отраслях и дали возможность в 2020 году продлить рабочие визы всем иностранцам, которые в прошлом году были застигнуты пандемией. Если человек уже был на территории Приамурья и документы у него в порядке, ему продлили разрешение еще на один сезон, лишь бы он сам захотел остаться.

Получается, за счет замещения из других регионов России и стран ближнего зарубежья строительный комплекс дефицита рабочих рук не испытывает?

Борис Белобородов: Строительная сфера всегда нуждается в рабочих руках. Везде можно увидеть объявления о вакансиях бульдозеристов, крановщиков, плотников-бетонщиков, каменщиков, дорожных рабочих.

И нужно сказать, что амурчане с меньшей охотой идут на эту работу, нежели вахтовики из других регионов или трудовые мигранты. Могу предположить, что это связано с избыточной, на мой взгляд, социальной поддержкой безработных. Зачастую людям выгоднее и проще получать небольшое пособие - несколько тысяч рублей в месяц, жить за счет приусадебного участка и где-то подрабатывать нелегально, чем трудиться официально.

Устоял ли туристический бизнес Приамурья?

Борис Белобородов: С турбизнесом, как вы знаете, вообще все плохо. У клиентов российских компаний до сих пор горький осадок от прошлогодней ситуации: у людей нет возможности уехать в купленные туры, а у тур­агентов - вернуть им деньги за несостоявшиеся поездки.

Компании сокращают издержки, закрывая офисы: скажем, было пять точек продаж, оставили две. Но сами фирмы не уходят с рынка, тем более что они получили поддержку и до 1 апреля 2021 года не должны были увольнять сотрудников. Госпомощь не дает туркомпаниям умереть, но, конечно, не обеспечивает их развития.

Есть попытки наладить внутренний туризм, но резкого рывка ожидать не приходится. К примеру, одна из благовещенских фирм, которая прежде занималась только выездным туризмом, сейчас активно осваивает сплавы по рекам Амурской области. Да, это совершенно другие объемы и гораздо меньшие деньги, но с чего-то надо начинать перестраиваться. В Приамурье появляются экологические маршруты, большой потенциал у промышленного туризма, есть точки притяжения - кладбище динозавров, к примеру, или копия Албазинского острога, - но нет достойной туристической инфраструктуры. Для подъема внутреннего туризма одних усилий игроков отрасли мало - нужна поддержка как региональная, так и федеральная, чтобы туристы приезжали, смотрели, удивлялись и деньги тут оставляли.