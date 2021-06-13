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13.06.2021 06:11
Рубрика: Экономика

Загорать нельзя купаться

Готовы ли пляжи Приморья к купальному сезону
Текст: Ольга Журман
Официальный купальный сезон в Приморье обычно открывается 15 июня и длится до 15 сентября. Так произошло и в этом году, благо начало месяца радует солнцем. Нет никаких ограничений в работе пляжных кафе, как это было прошлым летом, эпидемиологическая обстановка в крае спокойная.
Приморцы и гости края купаются везде, куда только могут добраться. Плавай - не хочу, но риски зашедшего в воду на его совести. Фото: РИА Новости Приморцы и гости края купаются везде, куда только могут добраться. Плавай - не хочу, но риски зашедшего в воду на его совести. Фото: РИА Новости
Приморцы и гости края купаются везде, куда только могут добраться. Плавай - не хочу, но риски зашедшего в воду на его совести. Фото: РИА Новости

Мест для соответствующего досуга во Владивостоке, пригороде и на островах не счесть. Сами приморцы и гости края купаются везде, куда только могут добраться. Плавай - не хочу, но риски зашедшего в воду на его совести.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Есть официальные места отдыха на побережье. В краевом центре это 14 муниципальных пляжей, у восьми из которых имеются арендаторы. На них убирают мусор, есть раздевалки, туалеты, в идеале - медпункт и спасатели, предоставляются услуги по аренде лежаков, зонтов и прочего.

Кстати, к концу нынешнего сезона во Владивостоке появится еще одна территория для отдыха - на улице Татарской.

- Город получит полноценный функционирующий пляж, он будет поделен на две части - активную и тихую. Здесь обустроят зону с лежаками, установят туалеты, душевые и раздевалки, уложат покрытие, - обещает глава дирекции общественных пространств администрации Владивостока Салават Галиев.

Однако официальность мест отдыха у моря не означает, что плавать там безопасно. Так, в этом году специалисты Роспотребнадзора рекомендовали для купания только пляжи на островах. Это бухты Аякс, Воевода, Чернышева, Парис на Русском, места массового отдыха в районе мысов Вятлина и Ахлестышева, а также пляжи на острове Попова в бухтах Пограничная и Старка и на острове Рейнеке.

Приморцы и гости края купаются везде, куда только могут добраться. Плавай - не хочу, но риски зашедшего в воду на его совести

Нет рекомендаций заходить в воду даже на знаменитой Шаморе (бухта Лазурная). Но там в жаркий день точно будет не протолкнуться. Этот пляж очень любят за песок на берегу и песчаное дно. Он сильно пострадал от природной стихии в прошлом году, и его обе­щали принципиально перестроить к нынешнему сезону, но не успели. Однако одно изменение на Шаморе точно заметно: вид на море не перекрывают самодельные беседки - их снесло в прошлом году тайфуном "Майсак", а восстанавливать запретили.

Накануне купального сезона в городской администрации состоялось совещание о подготовке пляжей и мест массового отдыха к лету. На нем специалисты заверили и.о. главы города Константина Шестакова, что на пляжных территориях острова Русский установлены контейнеры и бункеры. Мусор с этих мест вывозит региональный оператор.

Фото: Виктор Погонцев
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Есть еще один признак открывшегося купального сезона - самодельные шлагбаумы-веревочки, внаглую натянутые "бизнесменами" на разбитых дорогах, ведущих к популярным бухтам. За открытие шлагбаума с каждого автомобиля прошлым летом брали по 150 рублей. С этими "бизнесменами" прокуратура и полиция борется с малым успехом, но постоянно.

- За проход к морю с людей брать деньги не должны. Наша задача исключить подобные случаи и держать эту проблему на конт­роле в течение всего летнего периода, - подчеркнул Константин Шестаков, приказавший принимать обращения от жителей о незаконном взимании средств за проход на пляжи по телефону: 8 (423) 2222-333.

Конечно, к купальному сезону (как всегда, в надежде, что ему не помешает какой-нибудь тайфун) готовятся и в самом теплом районе края - Хасанском, куда любят приезжать дальневосточники. Состояние пляжей вокруг знаменитой Андреевки, пострадавших от "Майсака" в прошлом году, сейчас разное. Честно говоря, не очень презентабельное. С большим сожалением, надо признать: пляжная инфраструктура - не самая сильная сторона Приморья.

Кстати

Цены на аренду домиков в этом году остались на уровне 2020-го. Суточная стоимость четырехместных апартаментов на берегу Японского моря до середины июля начинается от 3000, а в пик сезона - от 4000 рублей. За морские экскурсии на катере продолжительностью около часа попросят 800-1500 рублей. Занятие дайвингом обойдется в 4000 рублей и выше.

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