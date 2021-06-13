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Рубрика: Власть

Корабли ТОФ обнаружили "вражескую" подлодку в Тихом океане

Текст: Ольга Коваль

Корабли Тихоокеанского флота завершили развертывание в рамках масштабных учений в центральной части Тихого океана и в воскресенье приступили к тренировкам в составе группировки дальней морской зоны ТОФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Константина Кабанцова.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Так, противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" совместно с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ отработали поиск и слежение за "вражеской" субмариной, а затем вытеснили ее за пределы заданного района.

В учениях задействованы около 20 надводных кораблей, кроме них к маневрам привлечены подводные лодки и суда обеспечения. Среди участников учений - ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев". Эти корабли оснащены управляемым ракетным оружием.

Суда и субмарины совершили переход протяженностью четыре тысячи километров. Они прибыли в место маневров из пунктов базирования и районов несения дежурства.

Кроме того, в тренировках задействованы около 20 воздушных судов.

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