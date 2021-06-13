В Якутске завели уголовное дело о гибели людей при пожаре

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) возбудил следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) после пожара в частном доме на улице Луговой.

Жилой дом с гаражом вспыхнули в ночь на воскресенье. Прибывшие по вызову пожарные обнаружили внутри сгоревшего помещения тела трех человек. Известно, что дом сдавался в аренду.

- Следователи осмотрели место происшествия, изъяли предметы, имеющие значение для установления причин пожара. Сейчас осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Она добавила, что количество погибших уточняется.