Вопрос с подъемом затонувших судов на Дальнем Востоке решится до конца месяца

Работа над законопроектами, регулирующими вопросы подъема и утилизации затонувших судов в акватории Дальнего Востока, будет завершена до конца месяца. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"В акваториях Дальневосточного бассейна и Арктики 615 затонувших судов, по 412 судам не найден собственник. Минтранс подготовил и уже направил в правительство проекты федеральных законов. Они сейчас дорабатываются. Работа над ними должна быть закончена уже в июне 2021 года. Уже есть проект дорожной карты по подъему судов, но сама работа по расчистке акватории, конечно, растянется на десятилетия, исходя из масштаба проблемы", - сказал он.

Проблема затонувших бесхозных судов не решается несколько десятилетий, хотя некоторые такие суда мешают судоходству и загрязняют водоемы топливом. В феврале 2021 года был утвержден план мероприятий по подъёму затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов. В качестве пилотного региона по подъёму судов выступит Магаданская область.

Полное интервью с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".