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Рубрика: Культура

Фото: в Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль "Столица закатов"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Нижнем Новгороде прошел первый фестиваль "Столица закатов". Несмотря на непогоду, посмотреть концерт и салют на Нижневолжской набережной собралось большое количество зрителей.

Концерт 12 июня - первый в серии фестивальных мероприятиях, которые продолжатся до середины сентября. Каждую субботу нижегородцев и гостей города будет ждать новая музыкальная программа, специальное пиротехническое шоу и "фирменный" нижегородский закат, в честь которого фестиваль получил свое название.

Фото: АО "ЦКБ по СПК им РЕ Алексеева"/Facebook
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Первыми артистами, которые приняли участие в "Столице закатов", стали группа Maple Season и электронный дуэт Going Deeper, написавший для фестиваля специальный трек в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Хедлайнером стал "Хор Турецкого", исполнивший для нижегородцев "Сормовскую лирическую".

- Моя мама была медсестрой в эвакогоспитале во время войны и привезла меня сюда первый раз в семь лет - и я с тех пор полюбил этот прекрасный исторический город. Я считаю, это великолепная идея - устроить здесь фестиваль закатов. "Под городом Горьким, где ясные зорьки, а где ясные зорьки, там и закаты прекрасные", - цитирует ТАСС народного артиста России Михаила Турецкого.

В финале фестиваля гости увидели пиротехническое шоу с реки от команды "Салют 52". В следующую субботу гостям праздника обещают концерт Леонида Агутина. А что ждет посетителям "Столицы закатов" в течение лета - пока сюрприз. "По дальнейшим концерта будет сообщено дополнительно", - пояснили "РГ" в АНО "Центр 800".

- "Столица закатов" - это уже пошло в массы. Мне пишут сообщения из Москвы, Питера: "Мы едем смотреть к вам закаты", а теперь приедут еще и на фестиваль "Столица закатов". Он будет абсолютно разный, такой как Нижний Новгород, мы впитываем в себя все, что есть в России: и современное искусство, и традиционное, и классику, и рейв, - подчеркнул губернатор Глеб Никитин.

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