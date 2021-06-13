Минск и Оренбург готовы расширять строительную кооперацию

Если вам предложат пройти по пешеходному мосту через реку Урал в Оренбурге, то можно считать, что гостеприимные хозяева пригласили вас на рандеву сразу к двум частям света - Европе и Азии. И хотя, судя по карте, европейский Минск и российский областной центр разделяют почти две тысячи километров, республика Беларусь и ее регионы уже давно стали для уральских партнеров ключевыми стратегическими партнерами.

И даже несмотря на многочисленные издержки, которые породила в экономике пандемия коронавируса, партнеры по Союзному государству на днях договорились расширить взаимодействие и в сфере строительства. Об этом, информирует 13 июня БЕЛТА, шла речь на встрече замминистра архитектуры и строительства Олега Швеца с уральской делегацией во главе с генеральным директором предприятия "Оренбургские минералы" Андреем Гольмом.

Отметив, что на протяжении нескольких лет белорусские предприятия тесно взаимодействуют с российскими партнерами в области производства строительных материалов, Швец с удовлетворением констатировал наличие "положительных результатов проделанной работы". Они позволяют получать "качественную и конкурентную продукцию и, главное, использовать ее при возведении объектов на территории двух стран", - подчеркнул замминистра. Он предложил не останавливаться на достигнутых результатах, а, используя передовой опыт, накопленный в обеих странах по производству стройматериалов, "расширять карту взаимовыгодной кооперации".

В этой связи Андрей Гольм сослался на разработку нового продукта вторичной переработки пластмассы и оренбургских минералов, так называемый легкий бетон, из которого можно производить сайдинг, трубы и иные строительные изделия. Генеральный директор подтвердил заинтересованность в создании такого продукта на базе белорусских предприятий.