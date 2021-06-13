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13.06.2021 12:27
Рубрика: Экономика

В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)

В разгар медосбора пчеловоды столкнулись с массовой гибелью пчел. Предположительно, причиной этого специалисты Россельхознадзора по Республике Башкортостан называют обработку лесов от непарного шелкопряда, при которой применяются инсектициды "Лепидоцид" 3 класса и "Клонрин" 1 класса опасности для пчел.

Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
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Леса от опасного вредителя обрабатывают в Баймакском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском и Хайбуллинском районах, где был введен режим ЧС. По словам пресс-секретаря минлесхоза Айрата Искандарова, информация о предстоящей обработке лесов была опубликована в СМИ и доведена до пчеловодов, в лесах установлены аншлаги с указанием сроков опрыскивания. Пчеловодам советовали перевезти пасеки подальше от мест обработки.

В региональное управление Россельхознадзора поступило 31 обращение из 60 хозяйств по поводу гибели пчел. Частично пострадало около двух тысяч пчелосемей. Убытки от этого уже исчисляются миллионами рублей.

- Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы подмора, расплода, перги, меда и яровой пшеницы с поля, принадлежащего предприятию "А7АГРО". Там же взяты образцы эспарцета и деревьев из лесного массива между полями. Пробы будут направлены для исследования на пестициды в Алтайский край, - отметили в Россельхознадзоре. - Для дифференциальной диагностики инфекционных болезней пчел патматериал направлен в ГБУ "Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория", проводятся исследования на наличие инфекционных и инвазионных болезней.

Между тем жалобы на гибель пчел от отравления, возможно, из-за применения пестицидов, поступают даже из районов, где непарного шелкопряда нет.

Пасечники опасаются повторения ситуации, сложившейся в 2019 году, когда пчелы массово погибли от токсического отравления из-за химобработки посевов. Но тогда были разработаны правила взаимодействия пчеловодов и растениеводов, и в 2020-м подобных ЧП не возникало.

Если анализы подтвердят, что пчелы погибли от инсектицидов, то пчеловоды смогут обратиться в суд и потребовать компенсации ущерба.

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