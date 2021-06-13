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13.06.2021 11:20
Рубрика: Культура

В Нижегородской области прошел всероссийский конкурс "Русь мастеровая"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Всероссийский конкурс мастеров и ремесленников "Русь мастеровая" прошел 11 -12 июня в Городце и Нижнем Новгороде. Умельцы со всей страны должны были под внимательным взглядом жюри за восемь часов показать свои навыки в гончарном искусстве, резьбе по дереву, обработке бересты, ткачестве и валянию войлока.

Фото: из архива О.А. Нилова
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На открытии конкурса заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина подчеркнула, что каждый мастер - это хранитель уникального дара, а значит - настоящее достояние страны. Член-корреспондент Российской академии художеств Александр Греков отметил теплое и бережное отношение нижегородцев к народным промыслам.

12 июня конкурс продолжился на площади Маркина в Нижнем Новгороде ярмаркой-продажей авторских изделий участников конкурса, мастер-классами и торжественной церемонией награждения участников.

- Я в полном восторге, - поделилась с корреспондентом "РГ" посетительница ярмарки Елена Самосадова. - Здесь такой уровень поделок, так все ярко и празднично, что душа поет. Меня особенно впечатлил мастер-класс Ольги Бочаровой по плетению поясов, хочу этим заняться на досуге.

Один из победителей конкурса - мастер резьбы по дереву Александр Денисов из Заволжья рассказал об особой теплоте праздника, но посетовал на то, что народных мастеров осталось не так много, поэтому молодежь надо активнее подтягивать к этим замечательным традициям.

Еще одна победительница - нижегородка Ольга Бочарова из мастерской "Параскева" добавила, что все конкурсанты достойны наград, да и не в наградах дело, а в духе единения.

В регионах Культура Арт Народные промыслы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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