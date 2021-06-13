В Новочебоксарске вспыхнул пожар в одном из цехов "Химпрома"

На территории предприятия "Химпром" в Новочебоксарске вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по Чувашии.

По данным ведомства, пожар возник в одном из цехов предприятия. На данный момент на месте работают подразделения МЧС. По данным РИА Новости, информация о возгорании поступила в 12.45. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

На "Химпроме" находится единственный в России цех по производству гипохлорита кальция. Он был открыт на территории предприятия в 2018 году.