Россияне хотят безусловный базовый доход в​ 30 тысяч рублей в​ месяц

Россияне хотели бы получать безусловный базовый доход - ежемесячную выплату от государства. Это следует из опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого приводит РИА Новости.

В нем, в частности, говорится, что введение в России безусловного базового дохода поддерживает каждый второй респондент, 12% против такой выплаты. Не определили свое отношение к выплате 38% россиян.

Сумма, которую бы хотели ежемесячно получать россияне, составляет 30,1 тысячи рублей. При этом в июне и сентябре прошлого года, когда проводились аналогичные опросы, суммы выплаты были скромнее - 25 тысяч и 28,5 тысячи соответственно. Самые высокие запросы у жителей Красноярска (35,6 тысячи рублей на человека в месяц) и в Москве (35 тысяч рублей). Самые скромные ожидания в Ростове-на-Дону (26,5 тысячи рублей) и Казани (26,6 тысячи).

Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода чаще, чем женщины (52% и 47% соответственно). С возрастом популярность идеи возрастает. Среди молодежи до 24 лет ее поддерживают 37% респондентов, в возрасте старше 45 лет - 54%.

Больше всего сторонников введения базового безусловного дохода в Ростове-на-Дону (56%), Челябинске и Волгограде (по 52%), а меньше всего - в Перми (40%), Казани (41%) и Нижнем Новгороде (44%). В Москве идею поддержали 49% респондентов, в Санкт-Петербурге - 50%.