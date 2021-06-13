В трех лагерях Приангарья детей отправили домой из-за COVID-19

В Иркутской области у сотрудников трех детских лагерей выявили коронавирусную инфекцию. Детей развозят по домам, сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев.

По его словам, вспышки COVID-19 выявлены сразу в двух лагерях Ангарского городского округа. В лагере "Здоровье" заболели несколько работников. Из-за этого сезон решено было прекратить досрочно. На территории проводится дезинфекция, контактных детей и взрослых вывозят. В лагере "Звездный" COVID-19 обнаружили у вожатого. Из-за этого вывозят детей целого корпуса.

Кобзев отметил, что в данных лагерях сезоны открывались с соблюдением всех профилактических мер. Родителям было запрещено посещать детей, сотрудникам сделали ПЦР-тесты за три дня до открытия.

Еще один инцидент произошел в частном лагере спорта и отдыха "Эдельвейс", расположенном в поселке Ангасолка. В оздоровительном учреждении превысили количество отдыхающих - заселили 180 человек, хотя имели разрешение на 105 мест. При этом у трех работников подтвердился COVID-19. Детей направят домой, вывозить их начнут в понедельник.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Иркутской области выявлено 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заражений в регионе выросло до 71 439. Выздоровели 77 человек, еще шестеро скончались.