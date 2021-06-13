Новости

Андрей Бочкарев: Метро в Москве продолжит строиться и в нерабочую неделю 12:31
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре 12:27
Путин: Продление СНВ-3 - проявление профессионализма Байдена 12:24
В Москве запустили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся 12:05
Сергей Собянин заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса 11:52
Концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 11:49
Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от Бельгии 11:48
В трех лагерях Приангарья детей отправили домой из-за COVID-19 11:39
В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького 11:28
Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка 11:25
Оперштаб: Еще 3038 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:20
На Южном Урале водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе 10:58
Граждане Швейцарии проголосуют по запрету пестицидов 10:58
Названы самые востребованные вакансии этого лета 10:56
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто возникают эпидемии, подобные нынешней 10:50
Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы 10:44
Буффон намерен вернуться в родную "Парму" 10:38
Бочкарев: На треть готов участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы 10:01
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета 09:54
В Екатеринбурге житие Александра Невского представили в виде книг 08:57
Адесанья защитил титул чемпиона UFC, победив Веттори 08:54
В Китае при взрыве газа на рынке погибли 11 человек, 144 ранены 08:48
Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары 08:45
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:40
Reuters: Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 11:39
Рубрика: Общество

В трех лагерях Приангарья детей отправили домой из-за COVID-19

В Иркутской области у сотрудников трех детских лагерей выявили коронавирусную инфекцию. Детей развозят по домам, сообщил в Instagram глава региона Игорь Кобзев.

Фото: РИА Новости
В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького

По его словам, вспышки COVID-19 выявлены сразу в двух лагерях Ангарского городского округа. В лагере "Здоровье" заболели несколько работников. Из-за этого сезон решено было прекратить досрочно. На территории проводится дезинфекция, контактных детей и взрослых вывозят. В лагере "Звездный" COVID-19 обнаружили у вожатого. Из-за этого вывозят детей целого корпуса.

Кобзев отметил, что в данных лагерях сезоны открывались с соблюдением всех профилактических мер. Родителям было запрещено посещать детей, сотрудникам сделали ПЦР-тесты за три дня до открытия.

Еще один инцидент произошел в частном лагере спорта и отдыха "Эдельвейс", расположенном в поселке Ангасолка. В оздоровительном учреждении превысили количество отдыхающих - заселили 180 человек, хотя имели разрешение на 105 мест. При этом у трех работников подтвердился COVID-19. Детей направят домой, вывозить их начнут в понедельник.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Иркутской области выявлено 113 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заражений в регионе выросло до 71 439. Выздоровели 77 человек, еще шестеро скончались.

 

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Собянин ввел "длинные выходные" для ослабления скорости распространения вируса
В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького
Станислав Черчесов: Первый пропущенный гол повлиял на моральное состояние
Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк
Defense News: НАТО может отказаться от размещения в Европе ядерных ракет
Бизнес и удаленка: о какой работе мечтают российские студенты
Переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию