Житель Омской области зарезал дочь и тяжело ранил жену

В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который набросился с ножом на своих близких - пятнадцатилетнюю дочь и жену.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону, житель одного из сел схватился за нож, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Попавшая под горячую руку пьяного отца девочка погибла на месте, а ее мать получила тяжелые травмы.

Фигуранта уголовного дела задержали, решается вопрос об аресте. Сейчас мужчина, как и его супруга, находится в больнице.