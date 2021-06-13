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13.06.2021 14:57
Рубрика: Власть

Глава КБР прошел второй этап вакцинации

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии глава региона Казбек Коков сообщил, что ему ввели вторую часть вакцины от коронавируса. Чувствует он себя хорошо. Он также призвал всех жителей республики как можно скорее воспользоваться возможностью пройти вакцинацию, так как сейчас наблюдается рост тяжелых случаев заболевания.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Посчитал необходимым сегодня, в выходной день, проинформировать вас. У нас вызывает обеспокоенность ситуация с распространением коронавируса в соседних регионах. Ситуация в КБР сегодня стабильна, большого прироста заболевших мы не наблюдаем, но вместе с тем, есть определенные тенденции ухудшения. Я нахожусь в постоянном контакте с нашими врачами. К сожалению, они констатируют, что болезнь у тех наших земляков, которые попали в больницу, протекает в более тяжелой форме, - рассказал Казбек Коков на своей странице в Instagram.

Глава региона также сообщил, что сейчас в КБР госпитализированы 142 пациента с коронавирусом, из них порядка 120 человек находятся на аппаратах ИВЛ. Кроме того, 35 человек в реанимации.

- Вирус стал более агрессивным, болезнь протекает тяжелее. Также есть тенденция к заболеванию у более молодых людей, чем раньше, - подчеркнул Коков.

По данным на 13 июня, в Кабардино-Балкарии выявлены 24,5 тысячи случаев заболевания COVID-19, 478 человек скончались.

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