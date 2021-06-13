На Ставрополье проверят обстоятельства пожара в автобусе с детьми

В Ставропольском крае следователи выяснят обстоятельства, при которых загорелся автобус во время движения. В этот момент в нем ехала группа детей, заявили "РГ" в краевом следственном управлении СК РФ.

По данным регионального УГИБДД, инцидент произошел в субботу на 17 километре автодороги "Георгиевск-Новопавловск". Во время движения в салоне автобуса марки Golden Dragon появился дым. Водитель вовремя остановил транспорт, и все пассажиры успели выйти. После этого автобус загорелся.

В момент инцидента внутри были 29 детей и 4 взрослых. Никто из них не пострадал. Приехавшие на место пожарные потушили возгорание.

- По данному факту начата проверка. Следователь СКР выяснит все обстоятельства произошедшего, - заявили в следственном ведомстве.