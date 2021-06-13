Состояние упавшего с электросамоката мэра Кисловодска стабилизировалось

Глава города Кисловодска Александр Курбатов все еще находится в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать. Как сообщили в администрации курорта, после операции мэр находится в городской больнице без сознания.

Сейчас в город прибыла бригада врачей из Ставрополя, для оказания помощи. Также сегодня чиновника могут перевезти в одну из московских больниц.

- По поручению губернатора Владимира Владимирова из Ставрополя прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, - говорится в сообщении администрации Кисловодска в Instagram.

Как сообщалось ранее, 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и получил тяжелые травмы. Его немедленно госпитализировали, а в субботу вечером прооперировали.