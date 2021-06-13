Упавшего с электросамоката мэра Кисловодска транспортируют в Москву

Главу администрации Кисловодска Александра Курбатову доставляют в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Бурденко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курортного города.

- Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко, - говорится в сообщении администрации Кисловодска.

Как сообщалось ранее, 12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов неудачно упал с электросамоката и получил тяжелую травму. Его госпитализировали в местную больницу, а утром 13 июня прибыли нейрохирурги из московского центра имени Бурденко. Главу города ввели в искусственную кому.