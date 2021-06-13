Об аварийном состоянии дороги сообщил директор музея Ледового побоища Владимир Потресов. Ему в деревню Самолва, где находится музей, позвонил корреспондент "Родины".

- Самолва - деревня в Гдовском районе Псковской области, она расположена наиболее близко к месту Ледового побоища, которое обнаружено экспедицией Академии наук СССР в 1950-1960-е годы прошлого века. Здесь, в Самолве, создан частный музей Ледового побоища, который работает с 2017 года.

Что за дорога к вам ведет?

Владимир Потресов: От хорошей асфальтированной трассы Гдов - Псков отходт дорога на Самолву длиной 34 километра. В основном, дорога имеет гравийное покрытие. Ее качество было довольно хорошим, но в мае этого года в деревне стали устанавливать памятник Александру Невскому в память о Ледовом побоище. Само по себе это дело хоршее, нужное и правильное, мы его поддерживаем. Но вся беда в том, что дорожная техника для перевозки памятника материалов идет по этой дороге.

Она просто не выдержала нагрузки?

Владимир Потресов: Да, ее привели в непотребное состояние. Сейчас дорога почти непроезжая, поэтому я вынужден был объявить на сайте музея, что поездка к нам сопряжена с риском.

Даже так?

Владимир Потресов: Да, дорога представляет опасность. Ее засыпают булыжным камнем, камень этот вылетает из-под колес быстро движущихся грузовиков. Для легковых машин это опасно... Нынешний год - год 800-летия Александра Невского. Мы предполагали интенсивно его отмечать. На майские праздники у нас побывало более 200 человек.

Это много?

Владимир Потресов: Да, но мы вынуждены отменить экскурсии, которые у нас заказывали еще в феврале. Сейчас на автобусе добраться до нас нереально.

Но музей продолжает работу?

Владимир Потресов: Конечно. Кто-то до нас все же добирается, это любители острых ощущений. Приезжали байкеры. Сейчас планирует приехать целая группа на джипах. Но на обычнх автомобилях, на которых к нам, как правило, приезжают семьи, ехать действительно опасно. Тем более на значительной части дороги нет мобильной связи.

Сколько продлится стройка памятника?

Владимир Потресов: Завоз стройматериалов продолжится до 15 августа и в начале сентября памятник должен быть готов. Но, как вы понимаете, для нас летнее время наиболее интересно и мы его практически потеряли...

То есть будет памятник, но не будет дороги?

Владимир Потресов: Нас в апеле посетил губернатор Псковской области. Тогда я высказал ему опасения по поводу дороги, которую могут разрушить во время строительства памятника. Губернатор сказал, что после завоза стройиатериалов дорогу отремонтируют. Губернатору я доверяю. Но насколько это выполнимо, не знаю, потому что дорога действительно серьезно пострадала.