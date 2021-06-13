На озере в Карелии четыре человека утонули из-за перевернувшейся лодки

В Республике Карелия на озере Кумчезеро перевернулась лодка, на борту которой находилась семья с двумя маленькими детьми. Родители и девочки шести и трех лет погибли, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Трагедия, по информации госкомитета региона по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, произошла вчера, 12 июня, недалеко от деревни Покровское Медвежьегорского района. Предполагается, что лодка перевернулась от сильного толчка при повороте, а на пассажирах не было спасательных жилетов.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, обстоятельства ЧП устанавливаются. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".