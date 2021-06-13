Саперы Балтфлота уничтожили около 10 тысяч боеприпасов времен войны

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили около 10 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Подавляющее большинство снарядов - это боеприпасы, которые водолазы МЧС России подняли с затонувшей баржи в Балтийском море. Есть также взрывоопасные предметы, обнаруженные и обезвреженные на территории муниципальных районов области. Речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах, фаустпатронах и минометных минах.

Боеприпасы утилизировали сегодня на полигоне Балтийского флота "Хмелевка". Их подорвали с помощью тротиловых шашек.

Взрывоопасные предметы в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, группы разминирования Балтийского флота обезвреживают практически ежедневно.

Чаще всего снаряды находят во время строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, их поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск.