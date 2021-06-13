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13.06.2021 11:51
Рубрика: Происшествия

Саперы Балтфлота уничтожили около 10 тысяч боеприпасов времен войны

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту
Фото: Пресс-служба Западного военного округа по Балтийскому флоту

Специалисты групп разминирования отдельного морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили около 10 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
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Подавляющее большинство снарядов - это боеприпасы, которые водолазы МЧС России подняли с затонувшей баржи в Балтийском море. Есть также взрывоопасные предметы, обнаруженные и обезвреженные на территории муниципальных районов области. Речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах, фаустпатронах и минометных минах.

Боеприпасы утилизировали сегодня на полигоне Балтийского флота "Хмелевка". Их подорвали с помощью тротиловых шашек.

Взрывоопасные предметы в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, группы разминирования Балтийского флота обезвреживают практически ежедневно.

Чаще всего снаряды находят во время строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей. Кроме того, их поднимают с самоходной сухогрузной баржи, затонувшей в годы Великой Отечественной войны на внешнем рейде порта Балтийск.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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