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13.06.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

В Калининградской области обрушилась смотровая площадка с туристами

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением смотровой площадки в поселке Краснолесье Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

ЧП произошло вчера, 12 июня, на территории Виштынецкой возвышенности на деревянной площадке, сооруженной над долиной истоков реки Синей. На объекте находилась группа из 27 туристов. Двоих пострадавших с травмами госпитализировали в больницу, остальным оказали медицинскую помощь на месте.

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Прокуратура Нестеровского района даст оценку соблюдению требований федерального законодательства. По итогам проверки будет решен вопрос с мерами прокурорского реагирования.

Как рассказал на своей странице в Facebook директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов, площадка будет демонтирована. Сейчас она закрыта.

"Просим прощения, у всех, кого затронул этот крайне неприятный несчастный случай, так как чувствуем свою ответственность за тот объект, который создали в надежде, что он будет радовать гостей Краснолесья. К сожалению, мы не могли предугадать эту ситуацию и очень переживаем за случившееся", - написал Алексей Соколов.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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