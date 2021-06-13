В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами

В Ленинградской области перевернулся экскурсионный автобус. В результате пострадали 10 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По данным властей, авария произошла вблизи деревни Верхние Мандроги. В салоне автобуса ехали 45 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, водитель автобуса по неизвестной пока причине выехал на обочину, в результате чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Пострадали 10 пассажиров. Семеро из них госпитализированы в Подпорожскую больницу, еще трое направляются в Лодейное Поле. Их состояние не уточняется. Погибших нет.

На месте работают четыре бригады скорой помощи, а также спасатели. По данному факту полиция проводит проверку.