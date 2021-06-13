В Ленобласти 11 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Количество пострадавших при опрокидывании экскурсионного автобуса в Ленинградской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла в 16.00 недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе. По данным областного СК РФ, автобус ехал в условиях сильного дождя. Из-за обильных осадков водитель не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего автобус перевернулся. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, в момент ДТП в салоне находились 47 человек - 46 пассажиров и водитель.

По уточненным данным прокуратуры, пострадали 11 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Дети, находившиеся в салоне, не пострадали. Погибших также нет. Для ликвидации последствий аварии от МЧС привлекались восемь человек и две единицы спецтехники. Один пассажир не смог выбраться из перевернувшегося салона, спасатели провели его деблокирование.

По данному факту сотрудники СК проводят доследственную проверку. Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры.