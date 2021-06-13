Новости

Эпидемиолог Роспотребнадзора объяснила изменение симптомов COVID-19 19:37
В Ленобласти 11 человек пострадали при опрокидывании автобуса 19:37
В больнице имени С.И. Спасокукоцкого отметили рост госпитализации молодежи 18:57
Байден пояснил решение не проводить в Женеве совместную пресс-конференцию 18:20
В Южном округе Москвы установят памятный знак воинам-интернационалистам 18:18
Названа причина ДТП с экскурсионным автобусом в Ленобласти 18:16
Жирков, Кузяев и Дивеев не приняли участие в тренировке сборной России 17:58
Врач объяснил, чем грозит сон менее шести часов в сутки 17:57
Захарова: Предсказуемость РФ подтверждена годами, у G7 с этим не очень 17:48
Клинсман: Я сильно разочарован игрой сборной России 17:46
В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами 17:44
Беглов завил об ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге 17:32
Денис Проценко: Большинство пациентов с COVID-19 не делали прививку 17:26
Тренер сборной Дании рассказал об остановке сердца у Эриксена 17:11
Тюремное ведомство выбрало самую красивую сотрудницу 17:11
Попова: Российская эпидемическая наука очень востребована за рубежом 17:06
Попова рассказала, когда россияне смогут свободно передвигаться 16:36
Престиж, но эконом: Lada Largus получил "лайтовую" комплектацию 16:21
Эксперты рассказали, кому проще всего найти работу в пандемию 16:07
Англия - Хорватия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 16:00
В Екатеринбурге пожар площадью 1,5 тысячи "квадратов" охватил три дома 15:59
В Москве после падения с катера погиб ребенок 15:50
Температура чуть выше нормы и дефицит осадков ожидают москвичей в июле 15:42
Пожар на территории "Химпрома" в Новочебоксарске ликвидирован 15:16
Слуцкий: Отказ от ядерных ракет в Европе снизит напряженность 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 19:37
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти 11 человек пострадали при опрокидывании автобуса

Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Количество пострадавших при опрокидывании экскурсионного автобуса в Ленинградской области выросло до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Волгограде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и маршруткой

Авария произошла в 16.00 недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе. По данным областного СК РФ, автобус ехал в условиях сильного дождя. Из-за обильных осадков водитель не справился с управлением, выехал на обочину, в результате чего автобус перевернулся. Как уточняет "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД, в момент ДТП в салоне находились 47 человек - 46 пассажиров и водитель.

По уточненным данным прокуратуры, пострадали 11 человек. Они получили травмы различной степени тяжести. Дети, находившиеся в салоне, не пострадали. Погибших также нет. Для ликвидации последствий аварии от МЧС привлекались восемь человек и две единицы спецтехники. Один пассажир не смог выбраться из перевернувшегося салона, спасатели провели его деблокирование.

По данному факту сотрудники СК проводят доследственную проверку. Ход проверки поставлен на контроль региональной прокуратуры.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка
В Ленобласти перевернулся экскурсионный автобус с 45 пассажирами
В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького
Кабмин направит еще 4,5 млрд рублей на детский кешбэк
Гинцбург рассказал о российских мутациях коронавируса
Составлен портрет осужденного за ДТП
Видео: Минивэн повис между двумя деревьями