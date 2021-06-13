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13.06.2021 17:32
Рубрика: Власть

Беглов завил об ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об усилении контроля за работой предприятий сферы услуг из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает на пресс-служба губернатора.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По слова Беглова, власти города вынуждены будут усилить меры контроля за работой предприятий сферы услуг, вплоть до их полной остановки. Главный санитарный врач города Наталия Башкетова также отметила, что в результате проведенных проверок по барам выявлены многочисленные нарушения правил эпидемиологической безопасности, а также случаев ослабления контроля со стороны персонала заведений.

Беглов подчеркнул, что пандемия коронавируса не исчезла с улиц Петербурга, а потому все, кто пренебрегают мерами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, подвергают опасности не только себя, но и остальных горожан.

Кроме того Беглов заявил, что власти города будут вынуждены ввести новые ограничения, которые будут соответствовать эпидситуации, не уточнив конкретно, какие именно. Он также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, а также иных мест масссвого скопления людей.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлены 862 пациента с коронавирусной инфекцией. Скончались 48 человек.

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