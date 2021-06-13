Беглов завил об ужесточении коронавирусных ограничений в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об усилении контроля за работой предприятий сферы услуг из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает на пресс-служба губернатора.

По слова Беглова, власти города вынуждены будут усилить меры контроля за работой предприятий сферы услуг, вплоть до их полной остановки. Главный санитарный врач города Наталия Башкетова также отметила, что в результате проведенных проверок по барам выявлены многочисленные нарушения правил эпидемиологической безопасности, а также случаев ослабления контроля со стороны персонала заведений.

Беглов подчеркнул, что пандемия коронавируса не исчезла с улиц Петербурга, а потому все, кто пренебрегают мерами индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, подвергают опасности не только себя, но и остальных горожан.

Кроме того Беглов заявил, что власти города будут вынуждены ввести новые ограничения, которые будут соответствовать эпидситуации, не уточнив конкретно, какие именно. Он также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, а также иных мест масссвого скопления людей.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявлены 862 пациента с коронавирусной инфекцией. Скончались 48 человек.