В Петербурге ужесточат контроль за масочным режимом в транспорте

В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидситуации ужесточат контроль за масочным режимом в общественном транспорте.

Как сообщил городской комитет по транспорту на своей странице во "ВКонтакте", пассажиры, которые нарушают масочный режим, будут платить штрафы и покидать салон, а в метро без масок вообще не пустят.

За последние три дня в наземном транспорте и метрополитене Северной столицы составлено около ста актов по факту отсутствия масок у пассажиров. В проверках участвует городской комитет по законности, правопорядку и безопасности.

Петербуржцам и гостям города напомнили, что маски надо надевать при поездке в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах, пригородных поездах и такси. На остановках общественного транспорта также необходимо быть в маске.