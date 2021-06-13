Банк России: Что делать клиентам компаний, попавших в "черный список"

Что делать, если вы обнаружили компанию, которая оказывает вам финансовые услуги, в "черном списке" ЦБ? На этот вопрос корреспондента "РГ" ответила заместитель начальника Южного главного управления Банка России Алла Храпунова.

Речь, напомним, идет, о нелегальных кредиторах, участниках рынка ценных бумаг, форекс-дилерах, а также о финансовых пирамидах. Банк России раскрыл на своем сайте информацию примерно о 1,8 тысячи таких "нелегалов". В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах их насчитывается 112. Есть смысл на всякий случай всем заглянуть в этот список.

И если вам не повезло, и ваша компания оказалась в нем, необходимо срочно собрать доказательства, что вы перечислили ей деньги, рекомендует Алла Храпунова. "Затем, - продолжила она, - обратитесь в эту компанию. И если ее сотрудники не возвращают внесенные средства, следует идти в правоохранительные органы и сообщить в Банк России. Я советую сохранять все, что в последующем может подтвердить общение с компанией: скриншоты, любые документы, выписки, чеки".

А вот чего специалисты Банка России не рекомендуют, так это брать заем в сомнительной организации, поскольку таким образом человек может подвергнуть себя риску. "Черные кредиторы" работают вне закона, - пояснила Алла Храпунова, - и в случае просрочки они неразборчивы в методах взыскания долга. Кроме того, если у легальных участников финансового рынка имеются ограничения на начисляемые проценты, то мошенники себя ничем не ограничивают".

Также нужно внимательно читать договор перед подписанием. "Были случаи, - привела пример Алла Храпунова, - когда в договорах ставили неправильную дату возврата заемных средств. Люди думали, что берут на несколько лет, а потом выяснялось, что возвращать деньги нужно гораздо раньше. В итоге клиенты теряли большие суммы, дело доходило даже до продажи квартир".

"Мы всех призываем быть бдительными, - добавила управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. - Обращайтесь только к легальным участникам рынка, предварительно проверив организацию на сайте ЦБ. Обращение к "нелегалу" чревато потерей денег, имущества и нервов. Добросовестные участники рынка работают в рамках законодательства, которое нелегальные кредиторы игнорируют: выдают суммы под неадекватные проценты, навязывают заемщикам кабальные условия возврата денег, используют незаконные методы взыскания средств".