Суд оставил под стражей обвиняемого в краже из "самолета судного дня"

Ростовский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию на продление ареста обвиняемому по делу о краже оборудования из грузового отсека "самолета судного дня" Ил-80. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ольгу Бояркину.

Постановление о продлении срока содержания под стражей до 5 сентября оставили без изменений.

В начале декабря прошлого года в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте обратился представитель авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева. Он заявил, что при осмотре одного из воздушных судов обнаружили вскрытие грузового люка.

Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций. Возбудили уголовное дело о хищении авиационного имущества на сумму более миллиона рублей. В начале января в рамках расследования дела задержали жителя Таганрога.

Кража могла произойти до поступления самолета под охрану на аэродроме. В мае следователи назначили дополнительные экспертизы, так как на месте преступления обнаружили следы обуви, не принадлежащие обвиняемому.