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Рубрика: Власть

В Крым прибыла делегация из Греции

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
На конференции "Крымский мост. Народная дипломатия в действии" обсудят варианты прорыва информационной блокады между Грецией и Крымом. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ На конференции "Крымский мост. Народная дипломатия в действии" обсудят варианты прорыва информационной блокады между Грецией и Крымом. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ
На конференции "Крымский мост. Народная дипломатия в действии" обсудят варианты прорыва информационной блокады между Грецией и Крымом. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

В Крым с дружественным визитом прибыла делегация из Греции. Об этом "РГ" сообщил замглавы комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель республиканской национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.

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В составе делегации - председатель политической партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы", доктор математических наук Иоаннис Коцаилидис, его заместитель Георгиус Юсифидис и председатель Всегреческого понтийского союза ученых репатриантов города Катерини Центральной Македонии, преподаватель Высшей школы при министерстве сельского хозяйства Греции Илиас Алиханидис.

По словам Шонуса, визит греческих гостей продлится до 15 июня. В программе - участие в научно-практической конференции "Крымский мост. Греки (народная дипломатия в действии)", возложение венков к памятнику Греческому легиону Николая Ι и экскурсия по музею-заповеднику "Херсонес Таврический" в Севастополе, возложение венков на мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе и встреча с депутатами Госсовета Крыма.

Сегодня участники открывшейся в Симферополе конференции обсудят необходимость прорыва информационной блокады между Крымом и Грецией и вопросы развития туризма. Открывая конференцию, замглавы парламентского комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус напомнил, что все члены греческой делегации весной 2014 года "первыми приехали на полуостров поддержать выбор крымчан". Глава делегации Иоаннис Коцаилидис, в свою очередь, назвал общекрымское голосование о статусе полуострова "историческим примером референдума".

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