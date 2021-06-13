В новочеркасской больнице убили человека

Следователи в Новочеркасске возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

По версии следствия, вечером 12 июня подозреваемый находился в одном из медучреждений. Из личной неприязни он нанес 57-летнему мужчине множество ударов руками и ногами по голове, а также ткнул шариковой ручкой в грудь. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.