В Сочи открылось "море в горах" по примеру курортов Испании

Любители морских купаний и солнечных ванн и в горах Сочи найдут занятие по душе. Для этого совсем необязательно ездить на пляж в Имеретинскую низменность за 50 километров. Теперь "кусочек моря" есть и в горах. В сезоне-2021 в Горной Олимпийском деревне курорта "Роза Хутор" на высоте 1,1 тысячи метров открылся круглогодичный SunShine Park, где появились открытый бассейн, зона лежаков, баня, гастро- и иглу-бар на панорамной смотровой площадке.

Даже холодная погода не испортит планы на отдых. Вода в бассейне прогревается до 35 градусов, а сауна - почти до ста. Конечно, если на улице очень жарко, то температуру можно регулировать.

- При солнце и ветре, дожде и снеге - всегда аншлаг, - рассказали организаторы. - Потому что здесь безумно нереальные ощущения и получаются безумно красивые фотографии. Зимой из бассейна можно будет любоваться живописными видами гор, а из сауны прыгать прямо в сугробы. И все это под музыкальное сопровождение. Элвис Пресли или регги - все на "ура". Вечером спокойная музыка. Мы работаем с 10.00 и до последнего клиента. Если гости, например, еще плавают в бассейне, к ним никто не подойдет и не скажет, что пора выходить. Так, вместо 22.00 мы обычно закрываемся в 23.00.

Двухчасовое посещение стоит от 1,1 тысячи рублей для детей (до четырех лет бесплатно) и от 1,5 - для взрослых. Цена зависит от времени суток, дороже всего с 16.00 до 20.00. Часто приезжают экскурсионные группы, а также представители спортивных туров. Например, после бега или йоги в горах самое лучшее прогреть мышцы - настоящий антистресс.

- Вообще мы настроены на семейный отдых, и очень рады, когда в бассейне звучит детский смех и довольны родители, - продолжили устроители. - Глубина бассейна составляет 1,35 метра, длина - 18, ширина - восемь. У нас есть нарукавники, спасательные круги и пояса. Причем мы их предоставляем бесплатно. За безопасностью гостей следит спасатель. Не каждая семья хочет около часа везти маленьких детей на пляж к морю. Также здесь можно проводить корпоративы, дни рождения и вечеринки. Мы раскачали энергетику этого места.

Стоимость проекта составила 100 миллионов рублей. Говоря о сроках окупаемости, организаторы настроены весьма оптимистично и рассчитывают от трех до пяти лет. При проектировании они не учитывали российский опыт, а брали за основу курорты Испании. Например, раздевалки в стиле "унисекс", где продумано все до мелочей.