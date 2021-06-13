Эксперты выберут достопримечательности Екатеринбурга для новой купюры

Дом Севастьянова (он же - Дом профсоюзов) в Екатеринбурге на проспекте Ленина. Одна из местных достопримечательностей, архитектура которой особо выделяется среди особняков города. Построен в первой четверти XIX века Фото: iStock

В экспертную группу, которая предложит виды Екатеринбурга и УрФО для размещения на лицевой и оборотной стороне новой пятитысячной банкноты, вошли 14 человек - знатоки истории, культурологии, бонистики и нумизматики. В их числе - архитектор Михаил Вяткин, директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В июне-июле эксперты обсудят и выберут варианты достопримечательностей, которые потом представят Совету директоров Банка России. Объекты, выдвигаемые на рейтингование, должны отвечать трем критериям: значимость, узнаваемость и пригодность для изображения на бумажных деньгах. Это могут быть памятники истории, объекты культурного, научного наследия, природные ландшафты. Сами екатеринбуржцы в соцсетях высказывают разные предложения: от Дома Севостьянова до здания мэрии с башней и часами, а также Плотинки - исторического места, где, собственно, и был заложен город-завод.

- Изображения на банкнотах должны объединять людей, положительно восприниматься подавляющим большинством граждан, - уточнил заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев на первой совместной встрече двух экспертных групп.

Новую купюру номиналом 5000 рублей введут в оборот в 2023 году.