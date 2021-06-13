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Рубрика: Общество

Фото: На выставке в Екатеринбурге воссоздали Ледовое побоище

Текст: Артем Новоселов
Фото: Татьяна Андреева
В историческом парке "Россия - моя история" открылось новое мультимедийное пространство, посвященное Александру Невскому. Оно создано с использованием ультрасовременных технологий полного погружения и виртуальных игровых методик, превращающих каждого посетителя в участника и главного героя истории.

Открытие экспозиции приурочено к празднованию юбилея 800-летия со дня рождения князя.

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- На выставке представлена великолепная история служения князя государству. Этот проект значим для региона и особенно для молодежи. Для нового поколения он станет настоящим открытием, - рассказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Проект занимает площадь 800 метров и состоит из нескольких залов, пройдя через которые посетители узнают о жизненном пути князя Александра Невского и его вкладе в историю государства. Над созданием выставочного пространства работали студия Territory, получившая "Оскар-2021" в номинации "Лучшая операторская работа", итальянская компания Illogic при участии компании BWS, "Диджитал Экспо" и другие специалисты.

По словам руководителя компании Illogic Фабио Каччатори, создатели экспозиции ориентировались на интересы и предпочтения молодежи, а поэтому стремились придать ей форму своеобразного аттракциона.

Среди используемых на выставке технологий присутствуют голограмма актера Дмитрия Певцова, видеопроекция средневекового Великого Новгорода, иллюстрированный трагический эпос, выполненный в стилистике комиксов, виртуальные зоны стрельбы из лука и сражений на мечах, видеотеатр и технологии объемного звука. Есть среди экспонатов и реконструированная модель, показывающая убранство дома, и специально изготовленные реплики оружия и доспехов. Все вместе позволяет создать полный эффект присутствия и вовлеченности в историю.

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Центральным элементом выставки, своеобразным кульминацонным этапом, стала площадка, посвященная Ледовому побоищу. Статуи воинов, искусственный туман, огромные мультимедийные экраны и холод позволяют перенестись на несколько столетий назад и почувствовать себя на льду Чудского озера.

Проект был реализован по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

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