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13.06.2021 10:58
Рубрика: Происшествия

На Южном Урале водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

Текст: Юлия Резникова

В городе Троицке Челябинской области водитель внедорожника сбил двух девочек на пешеходном переходе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

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ДТП произошло в 14.20 по местному времени у дома № 25 на улице Гагарина 12 июня. 57-летний мужчина, находящийся за рулем внедорожника Cadillac Escalade, совершил наезд на двух девочек 11 и 13 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

В соцсетях опубликовано видео происшествия. На кадрах видно, что водитель внедорожника даже не снизил скорость перед пешеходным переходом, хотя по нему уже двигались девочки. Более того, машина не сбавила ход даже после столкновения с детьми.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - отметил собеседник агентства.

Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

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