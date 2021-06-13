В Екатеринбурге пожар площадью 1,5 тысячи "квадратов" охватил три дома

В Екатеринбурге спасатели тушат пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Орджоникидзевском районе.

Как сообщает "Интерфакс", сигнал о возгорании в частном доме на площади 350 квадратных метров поступил в 13.42 по местнму времени. По деревянным конструкциям огонь перекинулся на близлежащие складские помещения и кровли двух многоквартирных домов. Сейчас площадь возгорания выросла до 1,5 тысячи "квадратов".

До прибытия пожарных расчетов дома самостоятельно покинули 24 человека, в том числе трое детей. Информации о пострадавших пока не поступало. В ликвидации возгорания задействованы 20 единиц техники и 67 человек личного состава, а также пожарный поезд.