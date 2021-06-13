В Екатеринбурге житие Александра Невского представили в виде книг

"Гений народа воплотился в его полководце, чья рука уверенно провела Русь через все тяжкие испытания к прославленной победе". Так писал В. В. Данилевский в своей брошюре "Александр Невский". Эта небольшая книжица карманного формата, напечатанная в непростом 1942 году в Свердловске, должна была помочь красноармейцу в борьбе с неприятелем. Сегодня невзрачная с виду брошюра - один из ценных экспонатов книжной выставки к 800-летию Александра Невского, которая открылась в библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге.

"Невский существует как бы в нескольких ипостасях - крупнейшая историческая фигура, святой в православной церкви, один из главных национальных героев и отчасти мифологизированный персонаж. Сведения о нем и его деяниях мы черпаем, прежде всего, из житийного повествования, входившего в летописные своды", - говорят в Белинке.

Выставка "Список лет. Герои и памятники древнерусской литературы", с одной стороны, рассказывает о тех, кто в представлении не нуждается, с другой же - повествует о старинных носителях памяти, страницах, оказавшихся прочнее каменных мемориалов.

"Особое внимание уделено летописям - бесценным документам, хранящим информацию об историческом прошлом нашей страны. Они донесли до нас события и имена выдающихся деятелей, описания битв и подвигов, бедствий и побед", - отмечают устроители выставки.

Поскольку рассматривать Александра Невского отдельно от чина святости невозможно, в экспозиции он представлен последовательно в агиографии и религиозных изданиях, работах историков, биографических книгах в стиле "ЖЗЛ", в литературе. В частности, в романах Бориса Васильева и Алексея Югова.

Выставка работает до 25 августа в библиотеке имени Белинского - основное здание, первый этаж.