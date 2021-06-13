Регионы получат 7 млрд рублей на ликвидацию свалок и очистку воздуха

Федеральный центр поможет регионам решить проблему несанкционированных свалок и сильного загрязнения воздуха - на эти цели будет дополнительно направлено более 7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина.

На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 млн рублей. Деньги получат пять регионов России: Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 млрд рублей выделят Подмосковью на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе "Царево", "Слизнево", "Вальцово", "Съяново", "Часцы", "Каурцево", "Парфеново".

На мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух дополнительно выделят более 4,8 млрд рублей четырем индустриальным регионам (Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области). В Новокузнецке на эти средства закупят более экологичные виды транспорта - трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновить парк городского транспорта по такому же принципу планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите.

Эта работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав нацпроекта "Экология".