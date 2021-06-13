Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары

С помощью нескольких классов активов в валюте можно заработать больше, чем на банковских валютных депозитах. Об этом агентству "Прайм" рассказал главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян.

По его словам, речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций, а также инвестирование в индивидуальный портфель акций.

"Преимущества государственных или корпоративных еврооблигаций в том, что купонный доход по ним выше, чем банковский процент, а надежность эмитента можно выбирать", - объяснил Мкртчян.

При инвестициях в акции человек может сам выбирать интересующую его тематику - технологические компании, финансовые компании или индексы широкого рынка, продолжил эксперт. Недостатки таких инвестиций заключаются в возможных потерях при продаже на стрессовом рынке.

"Если вы работающий человек и планируете работать еще минимум 5-10 лет, то лучшей заменой валютным сбережениям являются валютные инвестиции в индексы через покупку БПИФ (биржевые паевые инвестиционные фонды) или ETF, доступных на российских биржах", - заключил специалист.