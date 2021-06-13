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13.06.2021 19:50
Рубрика: Общество

Святые на букву "С": вышел новый том "Православной энциклопедии"

Текст: Елена Яковлева

Вышел в свет 61-й том "Православной энциклопедии", продолжающий публикацию статей на букву "С". Как сообщается на сайте Русской православной церкви, особое место в томе принадлежит теме Санкт-Петербурга, энциклопедия дает подробный исторический очерк о нем.

В новом томе также отражена дальневосточная тема, уточняет агентство "Интерфакс". Он содержит статью о Якутии, в которую включены разделы о религии бахаи и культе аар айыы, основанном на эпосе олонхо. Интересен материал о Сахалинской области, в котором, в том числе, рассказывается о церковной архитектуре и кризисе шаманизма у айнов и нивхов.

Есть статьи о Сан-Францисской и Западноамериканской епархии Русской зарубежной церкви.

Подробная статья о Саудовской Аравии, рассказывает о коране и шариате в интерпретации ханбалитского мазхаба, лежащих в основе ее правопорядка, и где переход в христианство до сих пор карается смертью.
Чудотворец Иоанн Кронштадтский: когда и зачем молятся святому

В новом томе читатель найдет интересные статьи об архитектурных объектах Италии, названных в честь святых, в частности, о кафедральном соборе Флоренции, который считается одним из красивейших зданий в мире.

Персоналии тома - святые с именем Савва. В нем есть статья о жене Авраама Саре и ветхозаветном борце с филистимлянами судье Самсоне.

В создании энциклопедии участвуют Московская духовная академия, институты Российской академии наук, Московский, Санкт-Петербургский и ряд региональных университетов, научные центры США, Греции, Италии. Больше трети пользователей энциклопедии - из-за рубежа.

Общество Религия

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