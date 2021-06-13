Выставка #рим_наш объединила работы художников "Ковчега"

"Вспоминаем и по ночам снится Италия. В Москве тоже "примавера", но дни еще не такие теплые и солнечные. Вино выпито, сыр истреблен, подарки розданы". К этим словам, написанным художником Евгением Расторгуевым после его первой зарубежной поездки, и куда - в Рим, в Италию! - в 1959 году (о, оттепель, о времена!) в письме другу, можно добавить: "Рисунки остались".

Итальянскую серию Евгения Расторгуева, где пастыри в красных одеяниях так же привычны, как шустрые велосипедисты и парочки на мотороллерах, словно сбежавшие из фильмов Росселлини и Витторио де Сика, где каждая девушка кажется похожей на Джульетту Мазину и на чеховскую даму с собачкой, можно увидеть (еще совсем недолго!) в галерее "Ковчег".

И не только работы Евгения Расторгуева. Выставка с названием-тэгом #рим_наш объединила, конечно, не всех "наших в Риме" (если считать со времен Петра I, их тьмы и тьмы), но прежде всего художников "Ковчега". И рядом с гуашами Расторгуева можно увидеть пастели Виктора Дувидова и Тамары Гусевой, живопись Александра Шевченко и Андрея и Александра Волковых. Или "Архитектурный пейзаж" Алексея Мальцева, вырезанный из листового железа, ржавчина которого напоминает об охре Тосканской земли, а грубый материал - об аскетизме мастеров arte povera. Темперы Алексея Ланцева, в том числе совсем недавние, "допандемийные", пленяют не античными руинами, а контрастами света и грозовых туч над Тибром, утренним светом, растворяющим контуры собора вдали и превращающим его буквально в парящую "воздушную громаду". Оммаж де Кирико у Ланцева обнаружить столь же естественно, как в мозаиках Алексея Жучкова - диалог с Джорджо Моранди. Итальянское искусство и итальянские небеса и солнце - ключи, сродни Кастальскому, к сердцу художников, особенно, если они с Севера.

Приметы современности в итальянских зарисовках художников, вроде монашек на велосипедах, поражают едва ли не больше, чем обломки античных колонн. Больше удивляют только следы практик современных туристов, обнаруженные Максимом Ксютой на раннехристианских фресках и датированные годом так 1460… Фотографии Ксюты позволяют рассмотреть раннехристианские фрески в подробностях, чтобы обнаружить выцарапанные автографы на плече Богоматери с непременными датами посещения. Например, 1773. Какой-то недоросль, отправленный в образовательный гранд-тур, решил поупражняться в правописании. И заодно расписался на века в собственном варварстве. Ну, что скажешь? "Эх! Испортил песню, дурак!".

Впрочем, выставка #рим_наш - не палимпсест, а место встречи. Пространство, в котором тающие воспоминания и сны об Италии оказываются реальнее ограничений пандемии. Пусть "вино выпито, сыр истреблен", осталась мозаика работ, бережно собранная художником и куратором "Ковчега" Сергеем Сафроновым. #рим_наш, потому что он в нашем сердце.