В Израиле сформировано новое правительство

В воскресенье в Израиле депутаты кнессета (парламента) страны одобрили новое правительство, отправив в отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху после рекордных 12 лет его пребывания у власти и политического кризиса, который вызвал четыре раунда парламентских выборов за два последних года.

Правительство получило минимальное большинство в кнессете, состоящем из 120 парламентариев, после чего было приведено к присяге. Кабинет министров Израиля планирует провести свое первое официальное заседание в воскресенье вечером.

В правительстве Израиля будет девять женщин

Нафтали Беннет, глава небольшой националистической партии "Ямина", занял пост премьер-министра. По оценкам издания POLITICO, если он хочет наладить работу институтов власти в Израиле, ему придется поддерживать громоздкую коалицию партий правого, левого и умеренного политического толка. Выступление Беннета несколько раз прерывалось выкриками депутатов: спикер кнессета Ярив Левин был вынужден попросить охрану вывести из зала нескольких наиболее эмоциональных парламентариев. "Ваши крики столь же громкие, как и ваша неспособность управлять Израилем", - заявил Беннет сторонникам Нетаньяху. В своем выступлении Беннет также сказал, что намерен противостоять ядерной сделке мирового сообщества с Ираном.

Восемь партий, включая небольшую арабскую фракцию РААМ, которая впервые в истории вошла в правящую коалицию, едины в своей оппозиции Нетаньяху, однако имеют различные взгляды по внутренним и внешнеполитическим вопросам. Как полагают аналитики, они, вероятно, "будут преследовать скромную цель", направленную на снижение напряженности в отношениях с палестинцами и поддержание хороших связей с Вашингтоном без выдвижения каких-либо серьезных инициатив. Соглашение о коалиции подписали депутаты от партий и движений "Еш Атид", "Кахоль-Лаван", "Ямина", "Авода", "Наш дом - Израиль", "Тиква Хадаша", "Мерец" и РААМ. Соглашение с участием восьми фракций с 61 местом, необходимым для получения большинства голосов парламентариев, было подписано 2 июня, всего за полчаса до истечения крайнего срока, что фактически решило судьбу Нетаньяху, уточняет ВВС.

Правительство Беннета не будет похоже ни на один из предшествующих ему кабинетов министров за 73-летнюю историю Израиля, поскольку в альянс входят партии, которые имеют огромные идеологические разногласия. Также ожидается, что в нем будет рекордное количество женщин-министров - девять из 27 членов кабинета, сообщает издание Haaretz.Новым спикером кнессета стал депутат от партии "Еш Атид" Мики Леви.

Кто такой Нафтали Беннет?

Нафтали Беннетт родился в израильской Хайфе в 1972 году и является сыном американских еврейских иммигрантов из Калифорнии.

Он вырос в светской семье, но она постепенно стала религиозной, когда он был маленьким ребенком. Сегодня он определяет себя как "современного верующего человека", уточняет Jerusalem Post. Беннетт служил командиром роты в элитных частях Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) "Сайерет Маткал" и "Маглан", а после службы изучал право в Еврейском университете Иерусалима.

После получения ученой степени он основал высокотехнологичную компанию, а затем провел несколько лет в Нью-Йорке в качестве генерального директора Cyota, компании, занимающейся разработкой программного обеспечения для защиты от мошенничества. Позже он курировал продажу компании за 145 миллионов долларов в 2005 году. Беннетт позже повторил этот вариант, когда другая компания, которой он руководил, Soluto, была продана в 2009 году за 130 миллионов долларов. Вернувшись в Израиль, Беннетт возглавил администрацию Биньямина Нетаньяху, тогдашнего лидера оппозиции с 2006 по 2008 год. После он поссорился с женой Нетаньяху Сарой и был исключен из партии "Ликуд". Он был министром экономики, министром по делам религий и министром по делам диаспоры при кнессете 19-го созыва. Когда министр обороны Израиля Ганц создал правительство единства с Нетаньяху в мае 2020 года, Беннетт отказался войти в него и принял решение об уходе его партии "Ямина" в оппозицию, где он резко развернулся против Нетаньяху и начал призывать давнего премьер-министра уйти в отставку. В преддверии мартовских выборов 2021 года Беннетт отказался пояснить, к какому лагерю он принадлежит - к сторонникам или Нетаньяху к противникам Нетаньяху. Под его руководством партия получила семь мест на выборах в марте 2021 года.

Кто является лидером коалиции?

Движущей силой коалиции и ее лидером является Яир Лапид, политический центрист, который станет премьер-министром через два года, по схеме ротации власти, если коалиционное правительство продержится так долго. В соответствии с коалиционным соглашением Беннет, возглавляющий партию "Ямина", будет занимать свой пост до сентября 2023 года, после чего он передаст власть Яиру Лапиду, лидеру "Еш Атид", еще на два года. Лапид первые два года до ротации будет занимать должность министра иностранных дел, а лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман, чья партия, опирающаяся на голоса русскоязычных израильтян, находилась с 2019 года в оппозиции, займет пост министра финансов, сообщает РИА Новости. "Министр Либерман возглавит программу по снижению безработицы, вызванной коронавирусом", - сказал Беннетт, пообещав снизить государственное регулирование в отношении бизнеса.

Что сказал Нетаньяху?

Нетаньяху обратился к кнессету, заявив, что он будет продолжать обеспечивать безопасность и процветание Израиля. "Я стою здесь как выборное должностное лицо более миллиона граждан, проголосовавших за "Ликуд" под моим руководством, и миллиона других, которые проголосовали за поддерживающие меня правые партии", - сказал он.

Нетаньяху сказал, что под его руководством правые сделали Израиль мировым лидером. Нетаньяху подчеркнул дипломатические достижения своего правительства: перемещение американского посольства в Иерусалим, признание США прав Израиля на Голанские высоты, особые отношения с Россией и соглашения по нормализации отношений с арабскими государствами.

Нетаньяху, которого судят за коррупцию, остается главой крупнейшей фракции в парламенте и, как ожидается, будет решительно выступать против нового правительства. Если только одна фракция откажется от власти, коалиция может потерять свое большинство и оказаться под угрозой краха, что даст Нетаньяху возможность снова стать премьер-министром страны. Новое правительство обещает вернуться к нормальной жизни в Израиле после бурных двух последних лет, в течение которых в стране были проведены несколько парламентских выборов, произошла 11-дневная война в Газе в прошлом месяце и вспышка коронавируса, которая опустошила экономику. В последнее время она в целом была взята под контроль благодаря успешной кампании вакцинации.

Радикалы угрожали депутатам

Нетаньяху накануне заседания в кнессете обвинил Беннета в обмане избирателей, который, по его словам, сначала выступал в качестве стойкого консерватора, а затем вступил в союзнические отношения с политиками левого толка. Сторонники Нетаньяху в субботу провели крайне эмоциональные акции протеста у домов ряда законодателей, которые заявили, что им угрожали смертью и называли имена членов их семей.

Служба внутренней безопасности Израиля "Шин Бет" в начале июня выпустила редкое для нее публичное предупреждение о подстрекательстве, заявив, что оно может привести к насилию. Нетаньяху осудил подстрекательство, отметив, что он также в свое время стал мишенью радикальных элементов. Тем не менее, отмечают эксперты, его место в истории Израиля прочно, поскольку он занимал пост премьер-министра в общей сложности 15 лет - больше, чем любой другой политический деятель, включая основателя страны Давида Бен-Гуриона.

Нетаньяху начал свое долгое правление с того, что бросил вызов администрации Обамы, отказавшись заморозить строительство поселений на оккупированной территории в том время, как Вашингтон пытался безуспешно возобновить мирный процесс между израильтянами и палестинцами. Отношения с Соединенными Штатами, ближайшим союзником Израиля, стали еще более напряженными, когда Нетаньяху энергично выступил против зарождающейся ядерной сделки президента Барака Обамы с Ираном, даже осудив ее в обращении к конгрессу США.

Однако администрация Трампа признала Иерусалим столицей Израиля, содействовала заключению соглашений о нормализации отношений с четырьмя арабскими государствами и вывела США из сделки с Ираном. В этом году Нетаньяху получил более холодный прием со стороны администрации Байдена, и многие аналитики считают, что он подорвал давнюю традицию двухпартийной поддержки Израиля в Соединенных Штатах. Критики говорят, что он давно придерживается стратегии "разделяй и властвуй", которая усугубила раскол в израильском обществе между евреями и арабами, а также между его близкими ультраортодоксальными союзниками и светскими евреями.