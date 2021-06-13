В Китае при взрыве газа на рынке погибли 11 человек, 144 ранены

Как минимум 11 человек погибли в результате взрыва природного газа в городе Шиянь (провинции Хубэй). Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что ЧП произошло около 06.30 по местному времени на территории жилого комплекса, где находился большой продовольственный рынок. Взрывной волной разрушено около 40 киосков, сообщает РИА Новости. В момент взрыва рынок уже работал, поэтому там было много людей.

Спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, все они были госпитализированы. Отмечается, что 37 из них находятся сейчас в критическом состоянии.