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Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, как бесплатно получить новую профессию

Текст: Елена Манукиян
Более 50 тысяч россиян записались на программы переобучения, которые организованы по всей стране в рамках федерального проекта "Содействие занятости", 20 тысяч граждан уже учатся. Об этом "Российской газете" рассказали в Минтруде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новые знания люди получают за счет государства, а вместе с ними - диплом или иной документ, который выдается после завершения обучения и успешного прохождения итоговой аттестации. При этом образовательные программы отличаются в регионах и ориентированы на местный рынок труда.

Фото: iStock
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"Предполагается, что профессии, которые смогут освоить граждане, должны формироваться под реальные потребности каждого конкретного региона, что позволит соискателям быстрее найти работу или открыть собственное дело", - пояснили в Минтруде.

В общей сложности россиянам предлагается более трех тысяч направлений для переобучения. Занятия проходят очно и дистанционно. Помимо новой профессии программа позволяет повысить квалификацию в своей специальности.

В ведомстве напомнили, что воспользоваться правом на бесплатное переобучение могут безработные граждане, вставшие на учет в центрах занятости, граждане старше 50 лет, а также женщины с детьми до 3 лет, находящиеся в декретном отпуске и нетрудоустроенные мамы, воспитывающие дошкольников.

Курируют проект три федеральных оператора: Агентство "Ворлдскиллс Россия", Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства. Заявку на бесплатное переобучение можно подать на сайте каждого из них, а также на портале Работа в России.

Планируется, что в этом году новую профессию смогут получить около 170 тысяч россиян.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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