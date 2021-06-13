В Минтруде уточнили, у кого есть право на увеличенный отпуск

Основной отпуск, который длится больше 28 дней в году, считается удлиненным, пояснили в Минтруде. Например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 день в году, инвалиды - не менее 30. Удлиненным считается отпуск учителя, который продолжается 42 дня в летний период. У государственных гражданских служащих он длится 30 дней.

Помимо основного отпуска некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. Два месяца в году, например, могут отдыхать военные по контракту.

На сайте Онлайнинспекция.рф со ссылкой на Трудовой кодекс говорится, что право на дополнительный оплачиваемый отпуск получают граждане, если они заняты на вредной или опасной работе, трудятся за границей в загранучреждениях, районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним и, если у них ненормированный рабочий день.

Работникам-северянам положен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. В регионах, климатические условия в которых приравнены к районам Крайнего Севера, он предоставляется на 16 календарных дней.

За ненормированный график работы работникам полагаются три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Условия такой работы должны быть прописаны в трудовом договоре. Не менее семи дней дополнительно могут отдыхать работники с вредными или опасными условиями труда, если они признаны такими по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ).

Право на дополнительный отпуск предоставляется также работникам некоторых профессий. Например, спортсменам и тренерам полагается четыре дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Врач общей практики, который работает свыше трех лет без перерыва, может отдыхать на три дня больше. Право на дополнительный отпуск в году также получают ветеринары, психиатры, врачи, которые работают с пациентами с ВИЧ, работники, пострадавшие в результате радиационных аварий, члены антаркитических экспедиций, летчики и стюардессы.

У некоторых работников есть право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Например, работодатель обязан по заявлению отпустить на 14 дней без сохранения заработной платы работающего пенсионера, а также родителей или супруга военнослужащего или сотрудника силовых ведомств, на 60 дней - работника с инвалидностью, на 5 дней - граждан, у которых родился ребенок, регистрируется брак или умер кто-то из близких. Если предусмотрено коллективным договором, то претендовать на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней могут родители двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также родители ребенка-инвалида, которому еще нет 18 лет и одинокие родители, воспитывающие одного ребенка.