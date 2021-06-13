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Рубрика: Экономика

В Минтруде уточнили, у кого есть право на увеличенный отпуск

Текст: Елена Манукиян
Основной отпуск, который длится больше 28 дней в году, считается удлиненным, пояснили в Минтруде. Например, несовершеннолетние могут отдыхать 31 день в году, инвалиды - не менее 30. Удлиненным считается отпуск учителя, который продолжается 42 дня в летний период. У государственных гражданских служащих он длится 30 дней.

Помимо основного отпуска некоторым категориям работников полагается дополнительный, который тоже оплачивается. Общая продолжительность основного и дополнительного оплачиваемых отпусков не может быть больше 60 дней. Два месяца в году, например, могут отдыхать военные по контракту.

Фото: Михаил Фомичев/ РИА Новости
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На сайте Онлайнинспекция.рф со ссылкой на Трудовой кодекс говорится, что право на дополнительный оплачиваемый отпуск получают граждане, если они заняты на вредной или опасной работе, трудятся за границей в загранучреждениях, районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним и, если у них ненормированный рабочий день.

Работникам-северянам положен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дня. В регионах, климатические условия в которых приравнены к районам Крайнего Севера, он предоставляется на 16 календарных дней.

За ненормированный график работы работникам полагаются три дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Условия такой работы должны быть прописаны в трудовом договоре. Не менее семи дней дополнительно могут отдыхать работники с вредными или опасными условиями труда, если они признаны такими по результатам проведенной специальной оценки условий труда (СОУТ).

Фото: iStock
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Право на дополнительный отпуск предоставляется также работникам некоторых профессий. Например, спортсменам и тренерам полагается четыре дополнительных оплачиваемых дня к отпуску. Врач общей практики, который работает свыше трех лет без перерыва, может отдыхать на три дня больше. Право на дополнительный отпуск в году также получают ветеринары, психиатры, врачи, которые работают с пациентами с ВИЧ, работники, пострадавшие в результате радиационных аварий, члены антаркитических экспедиций, летчики и стюардессы.

У некоторых работников есть право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Например, работодатель обязан по заявлению отпустить на 14 дней без сохранения заработной платы работающего пенсионера, а также родителей или супруга военнослужащего или сотрудника силовых ведомств, на 60 дней - работника с инвалидностью, на 5 дней - граждан, у которых родился ребенок, регистрируется брак или умер кто-то из близких. Если предусмотрено коллективным договором, то претендовать на дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней могут родители двух и более детей в возрасте до 14 лет, а также родители ребенка-инвалида, которому еще нет 18 лет и одинокие родители, воспитывающие одного ребенка.

Экономика Работа Охрана труда Трудовое законодательство

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