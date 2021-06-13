В Роспотребнадзоре рассказали, как часто возникают эпидемии, подобные нынешней

Эпидемии гриппа возникают часто, но 3-5 раз в столетие они принимают характер всемирного бедствия, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Такие крупные эпидемии, охватывающие практически все страны, называются пандемии (от греческого - "весь народ"). Специалисты ведомства напомнили о том, как протекала крупнейшая пандемия XX века - "испанка" ("испанский грипп").

Первая полностью задокументированная пандемия гриппа датируется 1889-1892 годами. В 1892 году немецкий ученый Рихард Пфайфер из мокроты заболевших выделил мелкую бактерию - палочку Пфайфера (гемофильную палочку, Haemophilus influenzae). Именно палочка Пфайфера была тогда признана возбудителем инфлюэнцы (гриппа). Истинные возбудители гриппа - вирусы - были открыты только в 1930-1940-е годы.

Самой массовой пандемией гриппа за всю человеческую историю стала "испанка" (или "испанский грипп"). Пандемия "испанки" началась в 1918 году, в конце Первой мировой войны. Откуда пришла эпидемия - точно не установлено, но, несмотря на название, Испания вовсе не была первичным эпидемическим очагом. По одной из версий первые случаи заболевания "испанкой" случились в 1918 году в США, а в Европу инфекция попала вместе с американскими военными, когда Соединенные штаты прервали нейтралитет и вступили в войну против Германии.

Военная цензура до определенного времени не допускала сообщений об эпидемии, начавшейся в действующей армии, а затем и среди мирного населения. Первые известия о тяжелой легочной инфекции поступили из нейтральной Испании в конце весны 1918 года, где на тот момент было инфицировано уже 8 миллионов человек (39% всего населения страны). Переболел "испанкой" и король Альфонс XIII. После этих сообщений из Испании весь мир узнал о смертоносной болезни.

Вскоре командование Западного фронта было вынуждено представить цифры "умерших от легочной инфекции в частях действующей армии". Выяснилось, что людские потери от "испанки" многократно превышают число погибших и раненых в боях. Королевский военно-морской флот Великобритании из-за высокой заболеваемости среди личного состава был вынужден прекратить участие в боевых действиях. Крайне высокие уровни заболеваемости и смертности отмечались в лагерях военнопленных.

Пандемия быстро захватила весь мир: после Америки и Европы "испанка" пришла в Африку, Индию, Китай, Австралию, к осени 1918 года - и в Россию.

Пресса в разных странах искала причины возникшей эпидемии, обсуждали версию, что это последствия используемого химоружия. Сторонники "теории заговора" также активно обсуждали возможность занесения инфекции через аспирин, произведенный в Германии. Но эпидемия "испанки" накрыла и Германию, и "аспириновая" версия сошла на нет.

В Советской России тоже говорили о "бактериологическом оружии", которое применили враги революции против молодой Страны Советов. За время пандемии в России было зарегистрировано свыше 1 миллиона 250 тысяч случаев заболевания "испанкой" (статистика неполная). В целом же в мире, по разным источником, "испанкой переболело" 500 - 600 млн. человек (25-30% населения планеты), погибло от 50 до 100 млн. человек (3-5% населения).

Медицинские службы мировых держав находились в растерянности: ответить на пандемию "испанского гриппа" было нечем, ни вакцин, ни противовирусной терапии тогда еще разработано не было. Вирусную природу заболевания ученые раскрыли много позже. Было несколько попыток выделить вирус из тканей умерших, чьи тела сохранились, так как были захоронены в зоне вечной мерзлоты на Аляске. Геном вируса "испанки" был расшифрован только в 2002 году американскими учеными. Это был вирус гриппа серотипа H1N1. Всего через через семь лет вирус того же типа вызвал пандемию "свиного гриппа" 2009 года.

С распространением инфекции боролись санитарными мерами - карантин, дезинфекция, личная гигиена, запрет на массовые мероприятия. Именно во время пандемии защитные тканевые маски стали широко использоваться не только медиками, но и населением.

Пандемия продолжалась до весны 1919 года, когда начала постепенно затухать. Летом 1919 года уже не было зафиксировано ни одного случая заболевания - выработался популяционный иммунитет к "испанскому гриппу".